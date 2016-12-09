Алоян обвинил своих врачей в лишении серебра Олимпиады

Российский боксер Миша Алоян назвал причиной лишения его серебра Олимпиады в Рио ошибку врачей. Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил боксера медали за употребление препарата туаминогептана. По словам боксера, он содержался в каплях для носа, а врачи забыли оформить терапевтическое исключение.

- В любом случае будет подаваться апелляция, буду обжаловать это решение. В данном случае о шансах говорить сложно, - цитирует ТАСС Алояна. - Я уже, знаете, в этой ситуации ничему не верю, а может, где-то и есть еще шанс надеяться.

Терапевтическое исключение не было использовано потому, что бумаги не были оформлены, это была ошибка врача сборной, в чем и заключается суть проблемы. Я ему говорил, чтобы он это сделал, чтобы он задекларировал этот препарат. Он мне сказал, что его можно применять, и я его применял на сборах в связи с тем, что у меня хронический тонзиллит. Эту бумагу же не я должен сделать, не тренеры и никто, я лишь из-за своей настойчивости попросил доктора сборной России Клягина задекларировать, он этого не сделал, и вот возникла эта большая проблема.