Алексей Титов станет кандидатом на пост президента ФБР

Известный промоутер Алексей Титов сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы Федерации бокса России. Выборы состоятся 1 февраля 2017 года. Также на эту должность претендуют Евгений Муров и Эдуард Хусаинов.

- Я иду кандидатом на выборы президента Федерации бокса России, процесс уже запущен, - приводит ТАСС слова Титова. - Наша главная задача в том, чтобы замкнуть круг между спортом высших достижений и детьми. Чтобы дети по примеру героев, которых они видят на экране телевизора, записывались в спортивные секции, занимались спортом, получали максимальную поддержку и сами становились примером для новых поколений, - сказал Титов.