16:18 | БОКС

Алексей Титов станет кандидатом на пост президента ФБР

0
0
0

Известный промоутер Алексей Титов сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы Федерации бокса России. Выборы состоятся 1 февраля 2017 года. Также на эту должность претендуют Евгений Муров и Эдуард Хусаинов.

- Я иду кандидатом на выборы президента Федерации бокса России, процесс уже запущен, - приводит ТАСС слова Титова. - Наша главная задача в том, чтобы замкнуть круг между спортом высших достижений и детьми. Чтобы дети по примеру героев, которых они видят на экране телевизора, записывались в спортивные секции, занимались спортом, получали максимальную поддержку и сами становились примером для новых поколений, - сказал Титов.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903567

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ