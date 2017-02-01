13:06 1 февраля | БОКС

Алексей Рубежной: "Будем возвращать золотые медали и лучшие традиции"

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Новый глава Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной сделал первое заявление журналистам после вступления в должность.

– Конференция прошла успешно, намечен путь работы, – сказал Рубежной журналистам. – Знаем, как это делать. Будем возвращать золотые медали, призовые места в наш любимый вид спорта, возвращать все лучшие традиции обратно домой. У нас происходит изменение документов – устава, плана мероприятий; идет работа над детско-юношескими клубами – потенциал надо брать из молодежи, а также и формированием сборной, будет немного другой подход. Ну и судейство тоже будет затронуто.

– Вы встретитесь со спортсменами?

– Конечно, мы и сейчас общаемся. Многие боксеры мои друзья, мы и не прекращали общаться, независимо от того, в какой должности я был. (Елена СОБОЛЬ)

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