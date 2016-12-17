Александр Поветкин: "Ощущение, будто Стиверн изначально не собирался со мной боксировать"

Россиянин Александр Поветкин считает, что канадский боксер Бермейн Стиверн изначально не хотел боксировать с ним. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

– Наверное, Стиверн и не собирался боксировать, – приводит ТАСС слова Поветкина. – Это было видно в самом начале. У него глаза не горели, и вообще, было похоже, что он не тренировался. Какой смысл принимать какой-то допинг и провалиться на последнем тесте? Это все бессмысленно, не знаю, откуда он в моем организме, даже предположений нет. Когда узнал, было не по себе, очень сильно переживал.

"Поветкин грязный, как трехдолларовая купюра"

Поветкин: страх, отвращение и Дюопа