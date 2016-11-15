16:14 | БОКС

Александр Поветкин: "Мне все равно, кто под каким допингом! Выйду и буду биться"

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Россиянин Александр Поветкин отметил, что обнаружение следов метилгексанамина в организме его следующего соперника – Бермейна Стиверна – никак не скажется на его подготовке к предстоящему поединку. По словам россиянина, 17 декабря он выйдет на ринг и будет биться. Ранее глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подтвердил, что намеченный бой состоится, несмотря на обнаружение допинга в организме канадца.

– Мне все равно, кто под каким допингом находится!, – приводит официальный сайт "Мира бокса" слова Поветкина. – 17 декабря я выйду и буду биться.

На кону боя, запланированного на 17 декабря, будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Дополнительная информация

http://www.vsenabox.ru/news/povetkin-17-dekabrya-ya-vyydu-i-budu-bitsya/

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