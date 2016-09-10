Александр Лебзяк: "За всю Россию об отстранении тренерского штаба приняли решение семь человек"

Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал, что исполком Федерации бокса России прошел с нарушениями. Ранее новым главным тренером национальной команды стал 56-летний Олег Меньшиков.

– Я занимался и буду заниматься боксом. У меня отпуск сейчас. Впереди выборы. Не по уставу все было сделано (на исполкоме), нареканий было много, = приводит слова Лебзяка "Р-Спорт". – Мы все обсудим и примем решение. Так продолжаться не может. За всю Россию об отстранении тренерского штаба приняли решение семь человек, двое было против. Ни меня, ни Олега Меньшикова там на исполкоме не было. Много обнаружили нарушений. Это не очень корректно, я бы хотел, чтобы меня выслушали. Я не держусь за свою должность, хотя хочу работать. Я хочу, чтобы все было корректно. В тренировочный процесс влезали спортсмены – это я буду делать, это не буду. Я не хочу, чтобы мне мешали. Если мне доверили сборную – спрашивайте за результат, но не влезайте в тренировочный процесс. Отчетно-выборная конференция федерации бокса России должна была пройти, как и положено, во время чемпионата России в Оренбурге (в ноябре).