Александр Лебзяк: "Романчук был очень одаренным боксером"

Главный тренер сборной России Александр Лебзяк подчеркнул, что Роман Романчук был очень талантливым спортсменом. 37-летний призер чемпионатов мира и Европы скончался сегодня от сердечного приступа.

- Роман Романчук был очень одаренным от природы боксером, - цитирует "Р-Спорт" Лебзяка. - У него были хорошие техника и тактика, он обладал очень мощным ударом и мог достичь очень больших высот в любительском боксе. Роман - финалист чемпионатов Европы и мира, победитель Кубка мира. Но в определенный момент он остановился на достигнутом и не стал развиваться дальше.