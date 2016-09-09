10:38 | БОКС

Александр Лебзяк: "Романчук был очень одаренным боксером"

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Главный тренер сборной России Александр Лебзяк подчеркнул, что Роман Романчук был очень талантливым спортсменом. 37-летний призер чемпионатов мира и Европы скончался сегодня от сердечного приступа.

- Роман Романчук был очень одаренным от природы боксером, - цитирует "Р-Спорт" Лебзяка. - У него были хорошие техника и тактика, он обладал очень мощным ударом и мог достичь очень больших высот в любительском боксе. Роман - финалист чемпионатов Европы и мира, победитель Кубка мира. Но в определенный момент он остановился на достигнутом и не стал развиваться дальше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160909/1070603218.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Последний Легион, чудак твой бабка. мне и пистолетом угрожали и жену изнасиловать грозились и прочее... и люди были под защитой действующей власти. как пройдешь подобное - сразу сюда, свои эмоции изложишь, дашь рекомендации что да как делать.

11:26

Россия круче всех!

Очень жаль. Боксер действительно был от Бога. А Одесса превращается в кладбище молодых спортсменов - Цымбаларь, Романчук. Краско еще помню там же умер.

11:22

Последний Легион

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) __ Чудак, если тебе будет угрожать прохожий с пистолетом, ты смирно будешь покоряться судьбе? )

11:15

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а стрелком по людям с еще бОльшим даром. не ту профессию выбрал. и сердце бы не посадил.

10:59

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