Александр Лебзяк: "По уставу выборы легитимны"

Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк назвал сообщение о заложенной бомбе попыткой сорвать выборы президента Федерации бокса России. Он подчеркнул, что никто из делегатов не воспринял эту угрозу всерьез.

– Очевидно, что сообщение о заложенной бомбе в ОКР – это попытка срыва выборов президента федерации, – сказал Лебзяк. – Я, честно, не ожидал, что кто-то способен пойти на такой грязный прием. Но сегодня мы собрали кворум – в Москву приехало более половины делегатов из региональных федераций, так что результаты выборов сегодня по уставу федерации являются легитимными.

Мы готовы отстоять их в любом суде. Так что когда появилось сообщение о бомбе, никто не воспринял это всерьез. Мы готовы были ради идеи проводить выборы хоть с настоящей бомбой в зале. Пускай взрывается, правда должна восторжествовать. Хотя это, конечно, шутка. Приехала полиция, зал проверили, и мы спокойно продолжили голосование. (Борис КРИВИН)

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в здании ОКР //

Конференция ФБР возобновила работу после информации о заложенной бомбе