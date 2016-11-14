Александр Бахтин: "Поветкин, Лебедев и Трояновский поддерживают Хусаинова"

Российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBO в первой полусредней весовой категории Александр Бахтин рассказал, что в нынешняя атмосфера в сборной оставляет желать лучшего. Сегодня появилась информация, что отчетно-выборная конференция ФБР, запланированная на 17 ноября, перенесена на 1 февраля.



– Я общаюсь с нашими чемпионами – с Поветкиным, Лебедевым, Трояновским, – подчеркнул Бахтин. – На предстоящих выборах главы Федерации бокса все поддерживают Хусаинова. Поветкин боксировал на любительском уровне в то время, когда работал Хусаинов, и он знает, как работалось в то время, была дружная команда. Поветкин мне рассказывал, что между тем, что было при Хусаинове, и тем, что происходит сейчас, – огромная разница. В последнее время творится беспредел: ребята не общаются между собой, не здороваются. Как такое можно было допустить? (Сергей ФИШ)