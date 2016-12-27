AIBA не разрешила Хусаинову баллотироваться на пост президента ФБР

Международная федерация любительского бокса (AIBA) не разрешила дисквалифицированному Эдуард Хусаинову баллотироваться на пост президента ФБР. Отстранение бывшего руководителя организации берет свое начало еще с 2007 года.

В ноябре 2016 года Эдуард Хусаинов, по сообщениям СМИ, возглавил Федерацию бокса России. Однако, совсем скоро эта информация была опровергнута, а сейчас появились новые подробности дела. Как заявил вице-президент организации Дмитрий Лунев, АIBA вообще не допустила Хусаинова к выборам из-за давней дисквалификации.

"Вчера, 26 декабря, состоялось очередное заседание исполнительного комитета AIBA. В преддверии выборов главы Федерации бокса России, по уставу, мы отправляли документы тех, кто будет баллотироваться на этот пост, на согласование. Всего было три кандидатуры: Евгений Муров, Сергей Данилов и Эдуард Хусаинов. На первых двух мы получили дополнительные резолюции, а по поводу Хусаинова пришел ответ, что он не может принять участие в выборах. Причиной тому стала дисквалификация, которую он получил еще в 2007 году: она не позволяет ему занимать подобные должности в федерации. Таким образом, на данный момент, кандидата на пост президента ФБР двое: Муров и Данилов", – сказал в интервью "МК" вице-президент ФБР Дмитрий Лунев.

Напомним, что 17 ноября появилась информация, согласно которой Эдуард Хусаинов возглавил ФБР. Сообщалось, что это произошло в рамках отчетно-выборной конференции. Однако, сразу после этого, Федерация бокса России выпустила официальное заявление, в котором было сказано о том, что избрание Хусаинова является недействительным.

Конференция, на которой и пройдут выборы, должна будет состояться 1 февраля 2017 года.