AIBA не признает выборы главы Федерации бокса России

Международная ассоциация бокса (AIBA) не признает выборы президента Федерации бокса России, прошедшие в четверг в Москве. На них новым президентом был избран Эдуард Хусаинов. Данное решение было принято 17 ноября, несмотря на то, что ранее исполком организации перенес выборы на 1 февраля. Нынешний глава организации Борис Иванюженков назвал выборы нелегитимными. Пресс-служба Федерации бокса России позже выступила с заявлением, что отчетно-выборная конференция, прошедшая в четверг в Москве, не имеет отношения к Федерации.

- У нас есть информация только о выборах, которые запланированы на 1 февраля. Информация о каких-то других мероприятиях не соответствует действительности, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы AIBA.