20-летний боксер в Филиппинах умер после неудачного спарринга

Филиппинский боксер Джеффри Кларо умер после травмы, полученной на тренировке, информирует Rappler. 20-летний спортсмен упал во время одного из спаррингов, после чего его доставили в госпиталь.

Отмечается, что для продолжения лечения Кларо требовался нейрохирург, поэтому его перевели в частную клинику. Там он впал в кому и умер. Отмечается, что филиппинец недавно делал томографию головного мозга, которая не показала каких-либо нарушений.

За свою карьеру он успел провести 5 боев, в которых одержал одну победу.