16:30 | Бокс

20-летний боксер в Филиппинах умер после неудачного спарринга


Филиппинский боксер Джеффри Кларо умер после травмы, полученной на тренировке, информирует Rappler. 20-летний спортсмен упал во время одного из спаррингов, после чего его доставили в госпиталь.

Отмечается, что для продолжения лечения Кларо требовался нейрохирург, поэтому его перевели в частную клинику. Там он впал в кому и умер. Отмечается, что филиппинец недавно делал томографию головного мозга, которая не показала каких-либо нарушений.

За свою карьеру он успел провести 5 боев, в которых одержал одну победу.

 
 
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Материалы других СМИ
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