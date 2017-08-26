Трамп посетит поединок Макгрегор - Мейвезер?

Бой между ирландским чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером посетят многие мировые знаменитости, информирует The Sun.

Среди них голливудские актеры Марк Уолберг, Дензел Вашингтон и Анжелина Джоли.

Вживую поединок посмотрит форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, а также другие знаменитости из мира спорта, искусства и даже политики.

Ходят слухи, что поединок посетит президент США Дональд Трамп.

Поединок по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе. Трансляция начнется в 6.30 по московскому времени.

"СЭ" покажет бой Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер в прямом эфире в высоком качестве (HD).

После поединка на сайте "СЭ" появятся: подробный разбор ключевых моментов боя (видео), хайлайты, мнение экспертов, слова участников, реакция мировых СМИ и статистические факты главного боя века.