Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой 30 декабря

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме вызвал чемпиона UFC Конора Макгрегора на бой. По мнению российского спортсмена, идеальной датой для поединка будет 30 декабря этого года.

- 30 декабря - UFC 219, Лас Вегас, Невада, - написал Нурмагомедов. - Давайте, UFC и Дана Уайт (президент организации. - Прим. "СЭ"). Почему бы и нет. Я думаю декабрь - идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил что, хочет боя со мной после Мейвезера.

Напомним, в ночь на 27 августа Макгрегор провел бой по правилам бокса, в котором уступил техническим нокаутом в 10-м раунде непобежденному чемпиону мира Флойду Мейвезеру.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция