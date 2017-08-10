Макгрегор требует международного судью на бой с Мейуэзером

Чемпион UFC Конор Макгрегор хочет, чтобы в бою против американского боксера Флойда Мейуэзера работали не только американские судьи. В частности, ирландец просит, чтобы боковой судья был международным судьей. Поединок пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

– Посмотрим, будет ли это целесообразно. Однако мы рассмотрим просьбу и примем во внимание. В этом плане мы стараемся быть гибче. Наши услуги ориентированы на клиентов, – приводит слова главы Атлетической комиссии штата Невада Боба Беннетта Sky Sports.