Макгрегор - про скандал с Малиньяджи: "Он пришел, и ему надрали задницу, вот и все"

Боец UFC Конор Макгрегор в своем стиле объяснил уход Пола Малиньяджи из его тренировочного лагеря. Напомним, что американский боксер помогал ирландцу готовиться к бою с Флойдом Мейуэзером в качестве спарринг-партнера.

Скандал начался после того, как в интернет попали снимки, на которых Малиньяджи лежит на настиле ринга после спарринга с Макгрегором. Как утверждает боксер, фото вырваны из общего контекста спарринга и совершенно не отражали происходящего. По его словам, падение было вызвано всего лишь толчком, а не ударом Макгрегора.

– Он пришел, и ему надрали задницу, вот и все, – цитирует Макгрегора BoxingScene.

Напомним, что поединок по правилам бокса между Мейуэзером и Макгрегором состоится 26 авсгуста в Лас-Вегасе.