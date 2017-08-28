Константин Цзю: "Макгрегор просто болтун"

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю отметил, что американский боксер Флойд Мейвезер в бою против чемпиона UFC Конора Макгрегора ответил за свои слова и проявил профессионализм. Ирландец же, как добавил Цзю, просто болтун.

– Что ожидал, то и увидел. Флойд доминировал на протяжении всего поединка. Так и должно было произойти, - цитирует Цзю RT. - Ребята сделали все, чтобы продать бой. Макгрегор до поединка обещал нокаутировать Мейвезера в первых раундах, но за свои слова он не ответил. Ирландец просто болтун.

– Но в боксе же распространен треш-ток.

– Такая практика существует во многих видах спорта. Конор за словом в карман не лезет. А вот Флойд сделал то, что обещал. Он за свои слова ответил. Я, например, предпочитаю говорить то, что могу сделать.

– Во время просмотра поединка у вас было ощущение, что на ринге происходит шоу?

– Нет, это был бой. Все, что происходит до и после, можно назвать шоу. Но на ринге боксеры работают. За это я очень уважаю Мейвезера. В 40 лет, имея много денег, он находит правильную мотивацию, великолепно проводит подготовку к своим поединкам и остается на 100 процентов профессионалом.

– Оцените качество бокса, который продемонстрировал Макгрегор.

– Мне кажется, что его уровень был примерно на топ-20 боксеров в своем весе.

– Боялся ли Мейвезер Макгрегора? Ведь один точный удар мог все изменить.

– Да перестаньте. Я совершенно уверен в том, что Флойд не боялся своего соперника. Это чувство отсутствовало у американца. Мейвезер не сомневался в своем успехе.

– Правильно ли поступил рефери, что остановил поединок?

– Если бы судья не остановил поединок, то через два-три удара Мейвезер нокаутировал бы Макгрегора.