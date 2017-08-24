Конор Макгрегор: "Я сломаю этого старика Мейвезера"

Боец UFC Конор Макгрегор уверен, что победит Флойда Мейвезера-младшего в бою, который состоится на этой неделе в Лас-Вегасе. Поединок пройдет по боксерским правилам в ночь с 26 на 27 августа.

– Я готов к 12 раундам, – цитирует The Mirror Макгрегора. – Сломаю этого старика. Он совершил большую ошибку. Мейвезер не продержится и двух раундов. Как бы он ни держал блок, я его пробью. Я серьезно отношусь к правилам игры и буду бороться со всем своим мастерством. Когда все закончится, мне даже будет грустно, потому что ему не следовало меня трогать. Он не соответствует моему уровню. Его уровень – четверть моего. Я уверен, что выиграю бой.

Он много играет на публику. В перерывах он показывает, что побеждает и никогда не демонстрирует поражение. Я же сосредоточен на поединке, а не на этих играх. Я могу биться по любым правилам. После победы над ним я буду соревноваться в обоих видах спорта. Возможно, я стану королем бокса и смешанных единоборств. Кто тогда бросит мне вызов? После победы я 20 секунд буду наслаждаться, а потом спрошу: "Кто следующий?" Буду искать конкурентов, потому что я еще молод.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.