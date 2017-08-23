Конор Макгрегор: "Я решу, что сделать с Мейвезером – унизить или причинить серьезный ущерб"

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор в преддверии боя с американским экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером отметил, что сначала отправит соперника в нокдаун, а потом будет над ним издеваться. Бой по правилам бокса в Лас-Вегасе пройдет в ночь с 26 на 27 августа по Москве.

– Это и близко не самый сложный вызов. Я просто раздавлю его. Я идеально приспособился к боксу. Я полностью готов и доволен. 26 августа я докажу, что я – особенный человек, – цитирует макгрегора Sky Sports. – Бой продлится один или два раунда. Я попаду по нему, затем ему отсчитают 10 секунд и я смогу с ним поиграть. Если он переживет нокдаун, то я решу, что с ним делать дальше – унизить или причинить серьезный ущерб.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер.

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