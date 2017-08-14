Конор Макгрегор: "Мейуэзер будет без сознания"

Чемпион UFC Конор Макгрегор в преддверии боя против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейуэзера отметил, что не сомневается в своей победе. По его словам, американец окажется в нокауте. Поединок пройдет 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса.

– Не знаю, сколько уже раз я шокировал мир, но это случится снова, – цитирует Макгрегора BoxingScene. - Для Флойда не произойдет ничего хорошего. То же самое могу сказать людям, которые сомневаются во мне. Я хотел этого боя с тех пор, как Флойд открыл свой рот. В его глазах я вижу проигравшего человека. Он окажется в тяжелом нокауте. Да, он быстрый, у него хорошая реакция и рефлексы. Он опытный боксер. Но для меня это не имеет значения. Я просто попадаю в человека, и он падает.Он будет без сознания.