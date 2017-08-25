Как Первый канал покажет бой Мейвезер – Макгрегор

"Бой века" между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором на Первом канале будет комментировать Александр Садоков. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе Первого канала.
Трансляция из Лас-Вегаса начнется в России 27 августа в 6.30 утра по московскому времени с "разогрева" (подготовка к бою, пресс-конференция, взвешивание, раздевалка и так далее) вплоть до начала поединка, который ориентировочно начнется в 7.00.
Сам бой будет показан в прямом эфире на всю страну, а для тех, кто не сможет увидеть прямую трансляцию, предусмотрен повтор в 23.30. (Олег ШАМОНАЕВ)
В двух днях от ринга // Кто победил в дуэли взглядов?
Почему Мейвезер - Макгрегор - главный бой лета
Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.
AntoshaTomsk
alexscifo Друг в 6.30 по Москве, у Вас в Якутии покажут в прямом эфире в 12.30 по вашему времени (27августа)
18:45
kajbek
Когда прекратиться эта дискриминация!!! Первый канал это всё таки государственный канал или нет?!! Мы платим налоги за то, чтобы нас так унижали?!!
18:36
alexscifo
"Сам бой будет показан в прямом эфире на всю страну, а для тех, кто не сможет увидеть прямую трансляцию, предусмотрен повтор в 23.30" На всю страну говорите))). в Якутске первый канал не стал утруждаться показом в прямом эфире и покажет только в повторе в 23.30. зато в то время пока "вся страна будет смотреть "прямую трансляцию", мы по первому каналу будем смотреть фильм "Собака на сене". Фильм конечно замечательный, без иронии сказано, но все же не один раз виденный. Что это за ...(безобразие)?
17:36