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Имельда Мэй исполнит ирландский гимн перед боем Макгрегор - Мейвезер

Ирландская певица и музыкант Имельда Мэй исполнит гимн родной страны для соотечественника Конора Макгрегора перед боем с американским боксером Флойдом Мейвезером. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

Глава UFC Дана Уайт изначально планировал на роль исполнителя гимна ирландского музыканта и вокалиста рок-группы U2 Боно. Однако он не смог согласится на это, так как был приглашен на свадьбу.

– Не могу дождаться момента, когда исполню ирландский гимн перед боем Макгрегор – Мейвезер, – написала Мэй.

Поединок по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе. Трансляция начнется в 6.30 по московскому времени.

"СЭ" покажет бой Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер в прямом эфире в высоком качестве (HD).

После поединка на сайте "СЭ" появятся: подробный разбор ключевых моментов боя (видео), хайлайты, мнение экспертов, слова участников, реакция мировых СМИ и статистические факты главного боя века.

 

Can't wait to perform the Irish national anthem 🇮🇪 tonight ahead of the #MayweatherMcGregor fight in VEGAS! 🇺🇸👊🏼

Публикация от Imelda May (@imeldaofficial) Авг 26 2017 в 7:20 PDT

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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