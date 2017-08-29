Флойд Мейвезер: "Макгрегору нужно оставаться в UFC"

Американец Флойд Мейвезер-младший после победы над Конором Макгрегором выразил уверенность в том, что ирландцу не стоит продолжать боксировать. По словам Мейвезера, Макгрегору нужно заниматься смешанными единоборствами, а не боксом, потому что он может серьезно пострадать, если выйдет на ринг против молодого спортсмена.

– Макгрегор – адский боец, поэтому я хочу, чтобы он оставался в UFC и делал то, что у него получается лучше всего, – приводит Boxing Scene слова Мейвезера. – Поймите, мне 40 лет, я не выходил на ринг 800 дней. Он же активно занимается. Другие боксеры – молодые львы, которые делают больше комбинаций, чем я. Мне же оставалось выбрасывать по удару, постепенно уничтожая его.