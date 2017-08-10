Флойд Мейуэзер: "После боя с Пакиао я в долгу перед зрителями, поединок с Макгрегором понравится им"

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейуэзер-младший заявил, что не намерен вести бой против чемпиона UFC Конора Макгрегора, отсиживаясь в обороне. Также американец признал, что за последние годы утратил что-то в своей боксерской манере.

- Я не стану проводить этот бой в защите, - цитирует Boxingscene Мейуэзера-младшего. - Я буду делать, что должен - пойду в атаку. Просто я в долгу перед болельщиками после боя с Пакиао. Публика осталась недовольна тем поединком, но предстоящий бой понравится им.

Я уже не тот, каким был пару лет назад. И не тот, каким был пять лет назад. Я что-тот утратил. Боксер уровня Андре Берто не должен был провести всю дистанцию с Флойдом Мейуэзером. Но вспомните, мне было 38. Это ясно, что я стал несколько хуже, раз бой с ним продлился все 12 раундов. Но я не говорю, что больше не могу боксировать. Просто я не тот, каким был раньше.

Напомним, бой между Мейуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.