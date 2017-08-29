Фелпс бросил вызов Макгрегору

23-кратный олимпийский чемпион в плавании Майкл Фелпс бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору. Ранее американец выразил восхищение боем между Макгрегором и непобежденным экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим, который ирландец проиграл техническим нокаутом.

- Все это разговоры… Поучаствуем в гонке? – написал в своем Твиттере Фелпс, опубликовав афишу своего противостояния с Макгрегором.