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22:17 | БОКС — MMA

Фелпс бросил вызов Макгрегору

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23-кратный олимпийский чемпион в плавании Майкл Фелпс бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору. Ранее американец выразил восхищение боем между Макгрегором и непобежденным экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим, который ирландец проиграл техническим нокаутом.

- Все это разговоры… Поучаствуем в гонке? – написал в своем Твиттере Фелпс, опубликовав афишу своего противостояния с Макгрегором.

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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КОММЕНТАРИИ (1)
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greyk

Заплати ему бабки, и нет проблем...

22:24