Фелпс бросил вызов Макгрегору

23-кратный олимпийский чемпион в плавании Майкл Фелпс бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору. Ранее американец выразил восхищение боем между Макгрегором и непобежденным экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим, который ирландец проиграл техническим нокаутом.
- Все это разговоры… Поучаствуем в гонке? – написал в своем Твиттере Фелпс, опубликовав афишу своего противостояния с Макгрегором.
All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT– Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 августа 2017 г.
greyk
Заплати ему бабки, и нет проблем...
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