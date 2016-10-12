Выборы президента Федерации бокса России пройдут 17 ноября в Москве

На состоявшемся в среду заседании исполкома Федерации бокса России было принято решение о проведении отчетно-выборной конференции организации 17 ноября. Мероприятие состоится в Москве. Изначально выборы нового главы ФБР должны были состояться 14 октября в Подольске, но были перенесены.

На должность руководителя федерации претендуют четыре кандидата - глава попечительского совета организации Евгений Муров, бывший президент Эдуард Хусаинов, глава Федерации бокса Московской области Сергей Данилов и самовыдвиженец Алексей Котляр, сообщает ТАСС.