15:54 | БОКС — Любительский

Выборы президента Федерации бокса России пройдут 17 ноября в Москве

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На состоявшемся в среду заседании исполкома Федерации бокса России было принято решение о проведении отчетно-выборной конференции организации 17 ноября. Мероприятие состоится в Москве. Изначально выборы нового главы ФБР должны были состояться 14 октября в Подольске, но были перенесены.

На должность руководителя федерации претендуют четыре кандидата - глава попечительского совета организации Евгений Муров, бывший президент Эдуард Хусаинов, глава Федерации бокса Московской области Сергей Данилов и самовыдвиженец Алексей Котляр, сообщает ТАСС.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3698975

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