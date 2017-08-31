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09:20 | БОКС — Любительский

Временная администрация под руководством Франко Фалчинелли занимается управлением AIBA


Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что работой Международной ассоциации бокса (AIBA) занимается временная администрация под руководством Франко Фалчинелли. Напомним, в конце июля 13 членов исполкома ассоциации выразили вотум недоверия президенту Чинг-Куо Ву.

- В настоящее время AIBA управляет временная администрация под руководством Фалчинелли, - цитирует ТАСС Кремлева.
Отметим, что вотум был связан с финансовыми проблемами AIBA, которые отрицал Ву. Ему было предложено добровольно уйти в отставку, но 70-летний чиновник ответил отказом. Внеочередной конгресс, на котором будет принято решение по отстраненному президенту ассоциации, пройдет 12 ноября в Дубае.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4520251

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