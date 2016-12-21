Владимир Кличко получил награду "Легендарный боксер" от AIBA

Украинец Владимир Кличко получил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) награду "Легендарный боксер", которая была учреждена накануне, сообщает Inside the Games. Данный приз был вручен спортсмену за большой вклад в сообщество организации. Награждение состоялось в ходе ужина, посвященного 70-летию AIBA.

Ранее его брат Виталий Кличко получил от Всемирного боксерского совета (WBC) звание вечного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец завершил спортивную карьеру в 2013 году. Награду Кличко от имени WBC вручил Рой Джонс-младший.