14:43 | БОКС — Любительский

Владимир Кличко получил награду "Легендарный боксер" от AIBA

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Украинец Владимир Кличко получил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) награду "Легендарный боксер", которая была учреждена накануне, сообщает Inside the Games. Данный приз был вручен спортсмену за большой вклад в сообщество организации. Награждение состоялось в ходе ужина, посвященного 70-летию AIBA.

Ранее его брат Виталий Кличко получил от Всемирного боксерского совета (WBC) звание вечного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец завершил спортивную карьеру в 2013 году. Награду Кличко от имени WBC вручил Рой Джонс-младший.

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