Виталий Мутко: "Трагедии в итогах чемпионата мира нет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что необходимо проанализировать выступление сборной России на чемпионате мира по боксу, который завершился 2 сентября. На мировом первенстве в Гамбурге россияне впервые с 1999 года не завоевали ни одной золотой медали.

– Следующий чемпионат мира по боксу пройдет в 2019 году в Сочи. Он будет предолимпийский, будет розыгрыш лицензий. Нужно готовиться к нему более серьезно, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надеюсь, что этих двух лет хватит, чтобы разобраться. Главное, чтобы была объективная система отбора. В ряде видов спорта существует не всегда объективный выбор. Нужно посмотреть критерии отбора. В общем, посмотрим вместе с ними, что нужно сделать. А пока здесь трагедии нет.

В целом в восьмерке много наших ребят. Но надо серьезно разобраться, почему мы не дошли до золота и мало медалей. Разберемся.

Конечно, для российского бокса это не результат. Но в федерации огромные перемены, смена тренеров, руководства, структуры управления. Надо, чтобы они быстрее вернулись на главное направление. Смысл работы федерации заключается в подготовке спортсменов и организации достойного выступления на международных стартах.

Думаю, с федерацией министерству спорта нужно будет серьезно подвести итоги, найти причины. Это было видно на Олимпиаде, что мы начинаем движение в обратную сторону. Может быть, если так можно сказать, хорошо, что это случилось в постолимпийский сезон. Есть возможность разобраться что в боксе, что в борьбе. Посмотреть причины неудач, начать вносить коррективы и начать готовиться к Олимпийским играм.

Пять золотых медалей сборной Кубы? Это гроссмейстерский результат. Причем Куба в определенное время теряла позиции, а сейчас возвращается. Это здорово. Нам нужно так же работать.