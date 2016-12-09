Виталий Дунайцев: "Алоян не стал бы рисковать медалью Олимпийских игр из-за капель в нос"

Призер Олимпийских игр-2016 Виталий Дунайцев выразил мнение, что российский боксер Миша Алоян едва ли стал бы рисковать медалью ОИ, принимая намеренно капли в нос, содержащие запрещенный препарат. Ранее сообщалось, что спортсмен лишен серебра Игр из-за употребления допинга. На следующей неделе команда боксера планирует подать апелляцию на решение суда.

- Мне об этом рассказали журналисты, - приводит "Р-Спорт" слова Дунайцева. - Немного удивлен, честно говоря, думал, что вопрос закрыт. Конечно, очень неприятно. Полностью всей ситуации не знаю, все читал в СМИ. У нас вроде ребята все "чистые", никто ничего не принимает. Если даже что-то и было, я думаю, это случайно, от какого-то незнания, и не более того.

Слышал, что были приняты капли в нос... Но от капель в нос еще никто не побеждал. Рисковать медалью ради того, чтобы закапать в нос, чтобы дышать нормально, - это просто было бы неразумно. Очень сочувствуем, представляю себя на его месте - очень бы переживал, поэтому поддерживаю Михаила, пусть не расстраивается.