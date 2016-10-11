Виктор Рыбаков: "Федерацию бокса трясет, но мы должны быть выше этого"

14 октября в Подольске пройдут выборы президента Федерации бокса России. Свои кандидатуры на эту должность выдвинули несколько известных в мире бокса людей. Свое мнение по поводу создавшейся ситуации высказал Виктор Рыбаков, известный советский боксер, 4– кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

– Вы очень много лет в боксе, вас можно увидеть практически на всех крупных российских и международных турнирах в качестве гостя и спортивного комментатора. Вы в курсе, почему сегодня трясет ФБР? – вопрос Рыбакову.

– Я боксер, а не политик. Да, раньше я работал в федерации бокса, был ее вице-президентом. В Рио на нашем счету одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Может быть, кто-то считает, что этого недостаточно? Когда я дрался на Олимпиаде в Монреале в 1976 году, у нас вообще не было ни одной медали в боксе, даже бронзовой. Поэтому я считаю, что мы выступили хорошо и к следующим Олимпийским играм должны улучшить свой результат, если федерацию возглавит вдумчивый и профессиональный руководитель, который будет погружен во все нюансы бокса, которых, поверьте, очень много. Да, федерацию сегодня трясет, но мы должны быть выше этого, выбирать очень трезво и думать головой, так как это определит судьбу нашего российского бокса на ближайшее десятилетие. (Юлия ЖЕМАЛЕВА)

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