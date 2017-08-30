Умар Кремлев: "Судьи на чемпионате мира творят, что хотят"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил с резкой критикой в адрес судей, которые работают на чемпионате мира в Берлине. По его словам, настоящее время в Международной ассоциации бокса (AIBA) творится бардак.

- Судейство похабное, - цитирует ТАСС Кремлева. - Надеюсь, что после того, как пройдет внеочередной конгресс AIBA в Дубае, все наладится. Сейчас творится бардак в AIBA, и судьи творят, что хотят.

Отметим, что во время турнира российская команда подала протест на судейство в двух поединках с участием российских бойцов. На данный момент на мировом первенстве продолжают выступать только два боксера - до полуфинала дошли олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг).

Чемпионат мира завершится 2 сентября.