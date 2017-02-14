Умар Кремлев: "Лебзяк не входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной России"

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев отметил, что исполком в пятницу утвердит кандидатуры главных тренеров мужской и женской сборных России. Он очертил круг претендентов на эти посты.

– В пятницу состоится заседание исполкома Федерации бокса России, на котором будут утверждены главные тренеры мужской и женской сборных России, – цитирует "Р-Спорт" Кремлева. – На каждую должность будет предложено по 4-5 кандидатур, специалисты представят свои программы, как они видят развитие бокса. Олег Меньшиков и Виктор Лисицын входят в число претендентов, и, конечно, их кандидатуры будут рассмотрены. Кандидатуру Александра Лебзяка исполком рассматривать не будет. Возвращаться к старому не будем, нам надо идти вперед. И принимать современные программы развития бокса в России.

Исполком также рассмотрит кандидатуры на должность руководителя департамента судейства Федерации бокса России. В числе претендентов несколько известных специалистов.