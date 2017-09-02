Умар Кремлев: "Чемпионат мира - провал полный"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что выступление российских боксеров на чемпионате мира в Гамбурге получилось провальным.
Сборная России впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира. Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко взял серебро в весовой категории до 91 кг, а Тамир Галанов - бронзу в весе до 52 кг.
- Расстроены, хуже некуда уже. Чемпионата мира - провал полный. Когда план ставили, я этого и ожидал. У нас есть ребята. На (чемпионате) России придет свежая кровь, там будут достойные и очень сильные ребята, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева.
doomkapnz
Интересно, почему эти "достойные и очень сильные ребята" не попали на чемпионат мира?
23:53