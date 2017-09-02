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23:32 | БОКС — Любительский

Умар Кремлев: "Чемпионат мира - провал полный"

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что выступление российских боксеров на чемпионате мира в Гамбурге получилось провальным.

Сборная России впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира. Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко взял серебро в весовой категории до 91 кг, а Тамир Галанов - бронзу в весе до 52 кг.

- Расстроены, хуже некуда уже. Чемпионата мира - провал полный. Когда план ставили, я этого и ожидал. У нас есть ребята. На (чемпионате) России придет свежая кровь, там будут достойные и очень сильные ребята, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20170902/1125173539.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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doomkapnz

Интересно, почему эти "достойные и очень сильные ребята" не попали на чемпионат мира?

23:53