Умар Кремлев: "Чемпионат мира - провал полный"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что выступление российских боксеров на чемпионате мира в Гамбурге получилось провальным.

Сборная России впервые с 1999 года осталась без золотых медалей на чемпионате мира. Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко взял серебро в весовой категории до 91 кг, а Тамир Галанов - бронзу в весе до 52 кг.

- Расстроены, хуже некуда уже. Чемпионата мира - провал полный. Когда план ставили, я этого и ожидал. У нас есть ребята. На (чемпионате) России придет свежая кровь, там будут достойные и очень сильные ребята, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева.