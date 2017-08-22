Умар Кремлев: "Боксеры выступают не ради денег – для них гордость представлять страну"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что в случае завоевания золотых медалей на чемпионате мира члены сборной страны получат автомобили. Он отметил, что боксеры выступают не ради денег и бонусов – для них честь представлять страну.

Во вторник, 22 августа, сборная России по боксу вылетела в Гамбург для участия в чемпионате мира, который стартует 25 августа.

– Пожелал только побед ребятам. У нас в федерации произошло много позитивных изменений, с ними у нас должны быть и результаты на чемпионате мира. Хотел бы, чтобы ребята не подвели и показали на этих соревнованиях наилучшие результаты. Они не одни, за ними страна – люди смотрят, надеются и болеют. Чтобы они понимали, что это серьезная ответственность. И, думаю, ребята очень серьезно настроены.

Смотрел последние спарринги, думаю, результаты должны быть хорошие. За золото ребята получат автомобиль, а за серебро сделаем денежное вознаграждение, как это было на чемпионате Европы. Но это одно из поощрений, позитив – что есть такое обращение к ним. Ребята сами мотивированы, они представляют страну – они же не за деньги это делают. Для них это честь и гордость - представлять страну. Они попали в сборную и борются постоянно, чтобы быть лучшими.

– Вы довольны работой нового главного тренера Эдуарда Кравцова?

– На сегодня да. Есть позитивные изменения, не только я это вижу. Все региональные тренеры это отмечают. Началась активная работа с личными тренерами, они всегда присутствуют с командой. Мы не должны продолжать по-старому, но идти в ногу со временем. (Елена СОБОЛЬ)