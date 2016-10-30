23:35 30 октября | БОКС — Любительский

Тренеры женской сборной России почти определились с составом на чемпионат Европы

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Главный тренер женской сборной России Виктор Лисицын почти определился с составом на чемпионат Европы. Открытым остается позиция в весовой категории до 75 кг. Турнир пройдет в Софии с 14 по 23 ноября.

- Состав команды для участия в чемпионате Европы определен, кроме весовой категории до 75 килограммов, - цитирует "Р-Спорт" Лисицына. - В него включены победительницы чемпионата России, прошедшего в начале сентября в Волгодонске. В Софии выступят Екатерина Пинигина (весовая категория до 48 кг), Елена Савельева (51), Виктория Гуркович (54), Наталья Самохина (57), Дарья Абрамова (60), Александра Ордина (64), Саадат Абдулаева (69), Любовь Юсупова (ранее у нее была фамилия Пашина) (81) и Земфира Магомедалиева (свыше 81).

В весе до 75 кг на место в команде претендуют Ярослава Якушина и Оксана Трофимова. 

- Мы провели между спортсменками спарринг, - пояснил Лисицын. - Участница чемпионата Европы определится после еще одного боя между ними. Сегодня у нас начался тренировочный сбор на базе "Озеро Круглое", мы до 13 ноября будем готовиться к чемпионату Европы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161030/1111569265.html

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