Скончавшийся после боя 15-летний боксер из Владимира занимался спортом без справки

Подросток, погибший после участия в боксерском поединке во Владимире, долгое время занимался в спортивной школе без медицинской справки. Ранее сообщалось, что 15-летний боксер погиб на городских соревнованиях. Пятого ноября он участвовал в поединке, во время которого после пропущенных ударов в голову и второго нокдауна судья прекратил бой.

Позже мальчик почувствовал себя плохо, у него начались судороги, врачи, дежурившие на соревновании, пытались оказать ему первую помощь, а прибывшие на место медики приняли меры к реанимации подростка, но он умер в реанимобиле.

– Он долгое время вообще не приносил медицинскую справку, насколько следствию известно, а между тем был зачислен в школу бокса, – приводит ТАСС слова старшего помощника руководителя регионального управления Ирины Мининой. – Сейчас в ходе следственных действий оцениваются действия всех органов, начиная от отбора детей, насколько принимаются компетентные и достоверные медицинские показатели, завершая организацией крупных соревнований.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач, по инициативе региональной власти уже создана рабочая группа, которая будет проверять соответствие организации учебного и соревновательного процесса в спортивных образовательных учреждениях.

– Сейчас будем разбираться и по этому случаю, и в целом пойдем по области, проверим не только объекты проведения соревнования крупные, но и те, которые проводятся в муниципалитетах, – сказал Сипач. – Будем разбираться с допуском ребят. На контроле – вопрос медицинского допуска, четкого контроля медицинского допуска занимающихся воспитанников спортшкол на мероприятия. Делать какие-то выводы рано. Это трагедия родителей, трагедия спорта в целом. Надо дождаться выводов следствия и медицинских экспертов.

Во Владимире после нокдауна во время соревнования погиб 15-летний боксер//

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