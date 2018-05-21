Сборная России выиграла общекомандный зачет турнира Короткова

Финальная программа турнира в Хабаровске началась с яркой церемонии открытия. Полные трибуны зрителей увидели фильм про историю развития бокса и создания турнира памяти героя Советского Союза Константина Короткова. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поприветствовал всех спортсменов и болельщиков, приехавших в Хабаровск с разных уголков России и мира.

– Хабаровск стал поистине международной столицей проведения крупных спортивных соревнований! География турнира расширяется с каждым годом, участие принимают спортсмены с разных континентов! Благодарю всех боксеров за приезд на дальневосточную землю и поддержку болельщиков, желаю красивого и техничного бокса, справедливого судейства и побед!, – отметил глава региона.

Десять финальных боев подтвердили высокий уровень боксеров, представляющих сборную России. Первыми в составе национальной команды уверенные победы одержали Артур Ложников (52 кг) и Овик Оганнисян (56 кг). В весовой категории 64 кг Петр Васильев уступил в финале боксеру из Монголии. Шестой финальный бой вечера стал, пожалуй, самым ярким – на ринг вышли два россиянина, Степан Хитарян и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Андрей Замковой. Поединок получился очень напряженным, но победу единогласным решением судей одержал Замковой.

– Дома побеждать вдвойне приятно, – признался боксер, – тем более после паузы, ведь из-за травмы около полугода я не боксировал. Давление, конечно же, ощущалось, ведь все ждали только победы. Ранний приезд за десять дней до начала турнира и правильная подготовка помогли, спасибо моему тренеру Геннадию Рыжикову и болельщикам, оказывающим такую мощную поддержку!

Россиянин Савелий Садома в финале весовой категории 81 кг уступил представителю сборной России Артему Агееву. Уверенную победу на турнире одержал Магомедмурад Арсланбеков (91 кг), выполнив норматив мастера спорта международного класса.

По итогам соревнований мужская сборная команда России в общем зачете заняла первое место с 12 медалями: Артур Ложников, Овик Оганнисян, Андрей Замковой, Артем Агеев и Магомедмурад Арсланбеков завоевали золото, Петр Васильев, Степан Хитарян и Савелий Садома стали серебряными призерами, а Ярослав Наливайко, Беслан Хамзаев, Дмитрий Нестеров и Илья Руденко – бронзовыми. Сборная Филиппин заняла вторую строчку с двумя золотыми и одной серебряной медалями. Третьей стала команда Армении с одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. В женской программе финалов, бои проходили в 5 весовых категориях.

Первое общекомандное место заняла сборная Китая с тремя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Вторыми стали боксеры из КНДР с одной золотой и тремя серебряными медалями. Замкнула тройку команда Филиппин с одной золотой и одной бронзой медалью. Женская сборная России сумела завоевать три медали. Серебро у Татьяны Соломатиной, бронзовыми призерами стали Анастасия Эсман и Дарья Томас.

X Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова проходил с 16 по 20 мая в Хабаровске, участие в нем приняли представители 28 стран с четырех континентов – около 200 боксеров, постоянно сдающих допинг-тесты в течение отборочного олимпийского цикла. Зрителями турнира стали более пяти тысяч человек. Турнир прошел на высоком организационном уровне.

Этот турнир является одним из самых представительных в дальневосточном регионе и традиционно собирает сильнейших спортсменов из России и стран Азии. Проведение соревнований в Хабаровске за два года до Олимпиады особенно важно в связи с возможностью посмотреть на текущий уровень азиатских команд, а также пройти акклиматизацию в регионе, расположенном в соседнем часовом поясе от Токио.