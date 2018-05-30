Сборная России по боксу завоевала рекордные 32 награды на первенстве Европы

Сборная России по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет выиграла общекомандный зачет на первенстве Европы, которое завершилось в болгарской Албене. Все 12 девочек и 20 юношей завоевали медали различного достоинства. Среди спортсменов 20 золотых медалистов, 8 обладателей серебряных наград и 4 бронзовых призера.

Золотыми медалистами стали Антон Авдиенко (38,5 кг), Богдан Прийма (41,5 кг), Алексей Стародубцев (46 кг), Алексей Желбунов (48 кг), Сергей Колденков (52 кг), Иван Романчук (56 кг), Ярослав Шихов (59 кг), Исмаил Магомадов (62 кг), Спартак Геворкян (54 кг), Халид Аткаев (68 кг), Даниил Колотов (72 кг), Бекхан Алимханов (76 кг), Владислав Пасько (90 кг), Давид Локян (105 кг), Рената Мингалимова (36 кг), Полина Спирина (39 кг), Алена Тремасова (45 кг), Карина Коробова (48 кг), Надежда Голубева (60 кг), Валерия Ворноцова (70 кг).

Серебро у Линара Валиуллина (40 кг), Руслана Тхакушинова (43 кг), Артема Новикова (80 кг), Дарьи Косткиной (42 кг), Веры Юрченко (51 кг), Арины Востриковой (54 кг), Софьи Пелевиной (57 кг), Алины Сафиной (63 кг).

Бронзу завоевали Павел Коробицын (44,5 кг), Вадим Алексеев (50 кг), Албек Адамов (65 кг) и Алена Криничная (67 кг).

Лучшими боксерами турнира среди юношей и девушек были признаны два российских спортсмена – Исмаил Магомадов и Надежда Голубева.

Первенство Европы впервые проходило среди девочек этого возраста. Россиянка Рената Мингалимова вошла в историю как первая чемпионка Европы среди девочек 13-14 лет. (Елена СОБОЛЬ)