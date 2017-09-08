Сборная России по боксу примет участие в турнире на Кубе в 2018 году

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов сообщил о том, что команда летом 2018 года примет участие в международном турнире на Кубе. По словам специалиста, туда приедет несколько составов национальной команды.

– Мы планируем провести сборы в Казахстане с участием команд нескольких стран, – приводит ТАСС слова Кравцова. – Наши боксеры должны спарринговать со спортсменами высокого уровня, а не со своими партнерами, которых они уже знают. Также мы планируем принять участие в международном турнире на Кубе летом будущего года, туда планируется повезти несколько составов.

Напомним, что россияне на чемпионате мира в Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным.