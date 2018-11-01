Руководители AIBA возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), руководство Федерации бокса России и олимпийские чемпионы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, информирует "РИА Новости".

В церемонии приняли участие делегаты конгресса AIBA, исполняющий обязанности главы организации Гафур Рахимов, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, победители Олимпийских игр Олег Саитов, Алексей Тищенко, Гайдарбек Гайдарбеков, Рахим Чахкиев, Борис Лагутин.

В среду в Москве состоялось заседание исполкома AIBA, 2-3 ноября пройдет конгресс AIBA.