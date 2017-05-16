Россияне примут участие в чемпионате Европы на Украине

Российские боксеры примут участие в чемпионате Европы-2017, который пройдет в украинском Харькове. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подчеркнул, что AIBA гарантировала безопасность российским боксерам.

"Сегодня провели встречи с президентом AIBA Ву Куочином. На встрече присутствовали руководители всех ведущих департаментов нашей федерации и Международной федерации бокса AIBA.

Были приняты решения о включении во все профильные комиссии AIBA представителей от России. Также AIBA гарантировала нам, что на чемпионате Европы на Украине наша команда будет в полной безопасности, AIBA не допустит никакого предвзятого судейства к команде из России.

Наметили планы нашего совместного взаимодействия, и теперь будет командная работа над развитием бокса в России. И впереди будет много проектов и еще много интересных новостей!" - написал Кремлев на своей странице в Фейсбуке.