Призеры ЧМ освобождены от участия в чемпионате России в Грозном

Боксеры, которые займут призовые места на чемпионате мира в Германии, будут освобождены от участия в чемпионате России в Грозном. ЧМ пройдет с 25 августа по 2 сентября, а российский чемпионат - с 30 сентября по 9 октября.

- Только призеры чемпионата мира будут освобождены от участия в чемпионате России в Грозном, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - А все остальные боксеры будут входить в общий список и вновь доказывать свое право быть первым номером. Потому что мы надеемся на чемпионате страны провести очень качественную селекцию молодежи - с перспективой на будущее.

Сейчас передо мной и новой командой, возглавившей Федерацию бокса России, стоит задача навести порядок и провести справедливый отбор в сборную России. Чтобы наша команда реально состояла из сильнейших боксеров. И поэтому на тренерском совете было принято решение, что ни главный тренер команды, ни старший тренер не будут иметь своих квот по допуску боксеров на чемпионат страны - мы увеличили квоты для регионов и спортивных обществ.

При жеребьевке разведение сильнейших боксеров будет производиться по минимуму. Возможно, будем разводить только первых и вторых номеров, чтобы они могли встретиться лишь в финале. Но это будет сделано, видимо, не во всех весовых категориях. А жеребьевка остальных боксеров будет производиться не компьютерным способом, а с помощью барабана. В открытую, чтобы люди понимали - все делается прозрачно.