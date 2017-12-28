Представитель Федерации бокса России будет выдвинут в исполком АИБА

Генеральный директор Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев сказал, что организация выдвинет своего представителя в состав исполкома Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) на внеочередном конгрессе международной ассоциации. Представитель ФБР отметил, что пока не готов говорить о выдвижении представителей федерации на другие должности.

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Чем это грозит России

- На внеочередном конгрессе мы будет выдвигать в состав исполкома АИБА представителя от России, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Относительно выдвижения на другие должности будем смотреть, пока не готов говорить. Но в исполком однозначно будем, сейчас представители России есть во всех комитетах.

Напомним, внеочередной конгресс АИБА, на котором состоятся выборы нового президента организации, пройдет 27 января в Дубае. Пост главы международной ассоциации стал вакантен после того, как в отставку ушел президент Чинг Куо Ву. На данный момент исполняющим обязанности главы организации является Франко Фальчинелли.