Николай Валуев: "Нужно создать орган, который рассматривал бы апелляции и пересматривал результаты любительских поединков"

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBA, депутат государственной думы РФ Николай Валуев выразил желание выступить на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России с предложением учредить орган, который следил бы за справедливостью боксерских поединков.

– Мне бы очень хотелось поприсутствовать на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России и выступить на ней. Пока не знаю, смогу ли физически. Я поддерживаю Александра Лебзяка. Его слова, сказанные во время и после Олимпиады, – не пустой звук. Я бы очень хотел предложить учредить в Федерации специальный орган, который бы мог изучать и, в случае необходимости, пересматривать результаты боксерских поединков на любительском уровне, чтобы на Олимпиаду ехали действительно самые талантливые и достойные спортсмены. Потому что из-за каких-то личных или политических интриг не должны ломаться судьбы наших лучших боксеров. Если такой орган будет существовать, наш бокс станет намного сильнее. Тем более, сделать это очень просто, если есть видео-фиксация поединков. (Сергей ФИШ)