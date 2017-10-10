МОК не будет вмешиваться в ситуацию с отстранением Ву с поста президента AIBA

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет вмешиваться в вопрос отстранения от исполнения обязанностей главы Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, который является членом исполкома МОК. Дисциплинарная комиссия AIBA во вторник отстранила Чинг-Куо Ву от исполнения обязанностей президента, поскольку тот предпринял попытку уволить нескольких членов исполнительного комитета с целью заблокировать любое решение исполкома и привел организацию на грань банкротства, взяв на себя обязательства по нескольким займам.

– Очевидно, это все часть продолжающегося спора внутри AIBA, – приводит ТАСС слова заявления МОК. – Прежде чем делать какие-либо комментарии, нам необходимо лучше понять причины последних событий.