Лебзяк вернется в сборную, если Федерацию бокса России возглавит Хусаинов

Бывший тренер сборной России Александр Лебзяк, отправленный в отставку после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, не исключил возможности возвращения в национальную команду. По словам специалиста, это может случиться, если Федерацию бокса России (ФБР) возглавит Эдуард Хусаинов.

На данный момент главой организации является Борис Иванюженков, занимающий данный пост с 2009 года. Хусаинов возглавлял ФБР в 2000 – 2007 годах. Напомним, выборы президента организации состоятся 17 ноября.

- Если Хусаинов станет президентом, я возвращаюсь, - приводит "Р-Спорт" слова Лебзяка. - Мы уже договорились. Эдуард Ришатович (Хусаинов. - Прим. "СЭ") человек слова, он сам боксер, понимает специфику бокса. А та команда, которая пришла, они вообще ничего не знают. Они у руля уже восемь лет, и все становится хуже и хуже.

Лебзяк добавил, что будет инициировать тайное голосование на выборах президента ФБР.

- Мы хотим честные выборы. Хотим, чтобы голосование было тайным. Если оно будет открытым, они (нынешнее руководство ФБР. - Прим. "СЭ") используют свой государственный ресурс, - подытожил Лебзяк.