Лебзяк не будет подавать в суд на руководство ФБР за свое увольнение

Бывший тренер сборной России Александр Лебзяк отказался от идеи подавать в суд на руководство Федерации бокса России (ФБР). После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро специалист, возглавлявший национальную команду с 2012 года, был уволен без объяснения причин. Позже он назвал такие действия исполкома федерации незаконными.

- На исполкоме мы доказали, что предыдущий исполком был нелегитимным, - приводит "Р-Спорт" слова Лебзяка. - Та сторона попросила, чтобы мы отозвали заявление. Мы не стали (продолжать разбирательства. - Прим. "СЭ"). Доказали, что мы правы. Юрист Олимпийского комитета России доказал, что были нарушены определенные правила устава.

Лебзяк добавил, что не будет предпринимать никаких действий, поскольку намерен дождаться итогов выборов президента федерации, которые намечены на 17 ноября.