Лебзяк может вернуться в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк может вернуться в штаб национальной команды. Контракт со специалистом, возглавлявшим сборную с 2005 по 2008 и с 2013 по 2016 год, не был продлен после Олимпиады в Рио. На Играх-2016 россияне завоевали золото, серебро, две бронзы. На турнире Лебзяк в резкой форме высказался о ряде своих подопечных.

- Тренерский штаб будет формироваться заново профессионалами. Лебзяка мы приглашали. Если он готов работать, а не болтать, мы готовы его вернуть. Он уважаемый человек, олимпийский чемпион, и мы не против него, - цитирует ТАСС генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.