Кравцов не жалеет, что возглавил сборную России незадолго до ЧМ

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов дал понять, что не жалеет о решении возглавить команду менее чем за два месяца до чемпионата мира. Кравцов принял команду в конце июня, сменив Олега Меньшикова. Россияне на турнире в Германии впервые с 1999 года не смогли взять золото ни в одной весовой категории.

- Если откинуть самолюбие и гордыню, что является грехом, считаю, что сделал правильно, став главным тренером команды перед чемпионатом мира, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Хотя прекрасно понимал, что будет такой результат и на меня от, скажем так, недалеких лиц посыплются шишки. Но я во всяком случае увидел ребят и в тренировочном процессе, и в соревновательном. И оценил наглядно тенденции, которые существуют в современном боксе, то, как боксируют наши конкуренты.

Я как тренер выиграл во всяком случае время, а мог потерять практически год. Или полгода минимум - чтобы все увидеть и понять, - продолжил собеседник агентства. - А это очень важно и намного выше, если ставить на весы - чем некое свое самолюбие. И мне стало все понятно по многим нашим ребятам, что происходит в мире и к чему стоит стремиться.